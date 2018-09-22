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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 05:45 | Son Güncelleme

DHA: KOCAELİ'de TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında içerisinde çoğu öğrenci olmak üzere 19 kişinin bulunduğu minibüs devrildi.

DHA: KOCAELİ'de TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında içerisinde çoğu öğrenci olmak üzere 19 kişinin bulunduğu minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. aza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı.

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