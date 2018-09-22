DHA: KOCAELİ'de TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında içerisinde çoğu öğrenci olmak üzere 19 kişinin bulunduğu minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. aza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı.

