HABER

FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 08:54 | Son Güncelleme

TSK: Dün düzenlenen hava harekâtlarında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında 6, Irak'ın Gara bölgesinde 4 olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK: Dün düzenlenen hava harekâtlarında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında 6, Irak'ın Gara bölgesinde 4 olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

PARTNERSütyen takmayı sevmiyorlarSütyen takmayı sevmiyorlar
Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbulFatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul
Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eylem hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

Eylem hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul

Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul

Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!

Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Sayısal Loto sonuçları - 22 Eylül Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları - 22 Eylül Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

İzdivaç Genelgesi ilk kez ortaya çıktı! FETÖ'de 100 bin kişi böyle evlenmiş!

İzdivaç Genelgesi ilk kez ortaya çıktı! FETÖ'de 100 bin kişi böyle evlenmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.