DHA: Aydın'ın Germencik ilçesinde gıda fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



PARTNER Kilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadın