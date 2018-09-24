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GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

Savcılıkta işlemleri tamamlanan terörist Yusuf Nazik, davanın görüldüğü Ankara 9.

Savcılıkta işlemleri tamamlanan terörist Yusuf Nazik, davanın görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi

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Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart! Yeni dönem resmen başladıMüşteri iletişim merkezlerine yeni standart! Yeni dönem resmen başladı
Rize'de 100 yıllık tarihi çınarın kesildiği o görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdıRize'de 100 yıllık tarihi çınarın kesildiği o görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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