DHA: MHP’nin af teklifinde işkence, eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlete karşı işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı.
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