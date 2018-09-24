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GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 12:21 | Son Güncelleme

  DHA: MHP’nin af teklifinde işkence, eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlete karşı işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı.

DHA: MHP’nin af teklifinde işkence, eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlete karşı işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı.

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