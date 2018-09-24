DHA: Reyhanlı saldırısının faillerinden olan ve Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen terörist Yusuf Nazik, çıkarıldığı Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
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