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GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

TSK: Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında son bir haftada, 37 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında son bir haftada, 37 terörist etkisiz hale getirildi

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