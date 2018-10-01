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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

DHA: İzmir Büyükşehir Belediye Baykanı Aziz Kocaoğlu 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına yeniden aday  olmayacağını açıkladı  

DHA: İzmir Büyükşehir Belediye Baykanı Aziz Kocaoğlu 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı

PARTNERYıllar sonra gelen itirafYıllar sonra gelen itiraf
Fırında çalışıp, KPSS'ye hazırlanıyorlarFırında çalışıp, KPSS'ye hazırlanıyorlar
Şırnak'ta yaşlılar ile çocuklara piknik ve müzikli eğlenceŞırnak'ta yaşlılar ile çocuklara piknik ve müzikli eğlence
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