DHA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ekonomik ve finansal güvenliği hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Erdoğan ile Bahçeli arasında kısık sesle gizli konuşma!
'Yerel seçim kozu' deyip çok konuşulacak ismi açıkladı
İşkence günlüğü! Kocasının yaptıklarını tek tek yazmış
'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'
Son dakika! Endonezya bir depremle daha sarsıldı
Son dakika! ABD'den flaş F -35 açıklaması
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı
WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Huawei P20 Pro'nun fiyatı yükseldi!
Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Karaciğer yağlanmasının sebepleri nelerdir? Karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanması tedavisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum