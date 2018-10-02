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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 08:53 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği: Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri ile yapılan müzakereler neticesinde, eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir.

Ankara Valiliği: Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri ile yapılan müzakereler neticesinde, eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir.

PARTNERYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayımYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım
'Aman tanrım Türkler geliyor!''Aman tanrım Türkler geliyor!'
İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı varİstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var
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