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GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:09 | Son Güncelleme

DHA ANKARA:Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA ANKARA:Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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