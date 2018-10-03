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GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 19:32 | Son Güncelleme

DHA: TSK: Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

DHA: TSK: Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

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