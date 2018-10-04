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FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 07:38 | Son Güncelleme

FLAŞ!!!

FLAŞ!!!

DHA: Diyarbakır’ın Hani ve Lice ilçelerine bağlı 65 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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