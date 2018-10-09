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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:45 | Son Güncelleme

PKK/KCK terör örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 137 kişi gözaltına alındı

PKK/KCK terör örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 137 kişi gözaltına alındı

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Köprü altına sıkışan TIR trafiğe neden oldu Köprü altına sıkışan TIR trafiğe neden oldu 
Av tutkunuydu, ömrünü beslediği kedilere adadıAv tutkunuydu, ömrünü beslediği kedilere adadı
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