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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 08:02 | Son Güncelleme

DHA YURT - 8 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı.

DHA YURT - 8 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı.

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