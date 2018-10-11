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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine ve  devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunu görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunu görevden uzaklaştırdı.

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