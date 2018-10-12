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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

DHA:TSK: Bir haftada yurt içinde 11 ve yurt dışında 27 olmak üzere toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi

DHA:TSK: Bir haftada yurt içinde 11 ve yurt dışında 27 olmak üzere toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi

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