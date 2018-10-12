DHA:ABD Konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı

Mardin' de "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan " 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu Politik İşler Danışmanı ve Tercüman Hamza Uluçay' ın davasında tahliye talebi reddedildi..

