DHA:ABD Konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı
Mardin' de "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan " 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu Politik İşler Danışmanı ve Tercüman Hamza Uluçay' ın davasında tahliye talebi reddedildi..
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