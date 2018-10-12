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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 18:57 | Son Güncelleme

DHA:Denetimli Serbestlik Bürosu ekipleri, Rahip Brunson' un evinden elektronik kelepçe ve elektronik sinyal cihazını alarak ayrıldı.

DHA:Denetimli Serbestlik Bürosu ekipleri, Rahip Brunson' un evinden elektronik kelepçe ve elektronik sinyal cihazını alarak ayrıldı.

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