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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 21:44 | Son Güncelleme

DHA: Rahip Brunson, havalimanına gitmek üzere İzmir'deki evinden ayrıldı.

DHA: Rahip Brunson, havalimanına gitmek üzere İzmir'deki evinden ayrıldı.

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