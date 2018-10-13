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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 09:00 | Son Güncelleme

TSK: Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesine 12 Ekim'de düzenlenen hava harekâtında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesine 12 Ekim'de düzenlenen hava harekâtında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
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