DHA - TSK: ABD'de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konuları ele alındı.
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