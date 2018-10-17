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DHA: Şair-yazar Bahattin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi.
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