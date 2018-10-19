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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:28 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı: Danıştay 8.

Milli Eğitim Bakanlığı: Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir.

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