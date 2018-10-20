DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile telefonda görüştü. Görüşmede, kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı konusu ele alındı.
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