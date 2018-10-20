AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: (Cemal Kaşıkçı’nın ölümü) Türk yetililer, savcılık ve emniyet mensuplarının yaptığı kovuşturmada bir takım delilere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten döküldükten sonra mecbur kalıp bu açıklama yaptılar. Bütün delilleri ile açıklanacak yakında.
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