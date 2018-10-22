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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 09:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: Son bir hafta içinde iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 1’i sözde üst düzey toplam 18  (2 Ölü, 16 Sağ) terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: Son bir hafta içinde iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 1’i sözde üst düzey toplam 18 (2 Ölü, 16 Sağ) terörist etkisiz hale getirildi.

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