DHA;Gaziatep'te birliğinden firar eden asker silahıyla girdiği bir Alışveriş Merkezi'ndeki mağazada bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevkedildi..
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