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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:34 | Son Güncelleme

DHA;Gaziatep'te birliğinden firar eden asker silahıyla girdiği bir Alışveriş Merkezi'ndeki mağazada bulunanları rehin aldı.

DHA;Gaziatep'te birliğinden firar eden asker silahıyla girdiği bir Alışveriş Merkezi'ndeki mağazada bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevkedildi..

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