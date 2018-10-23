Erdoğan: MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek biz de kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız .Cumhur ittifakının devamından yanayız. Cumhur ittifakına herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz çünkü cumhurun ittifakı demek milletimizin aynı değerlere inanan ittifakı demek



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