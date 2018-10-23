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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki dönemde bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki dönemde bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak.

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