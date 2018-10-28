DHA:\nTSK: Irak kuzeyi Ava\u015fin-Basyan b\u00f6lgesine 28 Ekim 2018\u2019de d\u00fczenlenen hava harekat\u0131 neticesinde \u00fcs b\u00f6lgelerimize sald\u0131r\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda olan silahl\u0131 d\u00f6rt b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6rist etkisiz hale getirilmi\u015ftir.PARTNERKad\u0131n asker Instagram'\u0131 sallad\u0131Nikah\u0131 T\u00fcrk ba\u015fkan k\u0131yd\u0131, aile c\u00fczdan\u0131n\u0131 Frans\u0131z ba\u015fkan verdiABD'den Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a T\u00fcrk\u00e7e cevap
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