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GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 18:38 | Son Güncelleme

DHA: TSK: Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 28 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

DHA:
TSK: Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 28 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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