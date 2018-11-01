DHA: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar,TSK ve ABD arasında Münbiç'te ortak devriyenin saat 15.53'te başladığını bildirdi.
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