HABER

FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 06:57 | Son Güncelleme

DHA: Sivas'ın Kangal ilçesinde bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

DHA: Sivas'ın Kangal ilçesinde bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

PARTNERSevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar varSivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
GÜNCELLEME 2 - Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçükGÜNCELLEME 2 - Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Meryem Uzerli'nin fotoğrafı olay oldu! 'Göbek deliği kaymış'

Meryem Uzerli'nin fotoğrafı olay oldu! 'Göbek deliği kaymış'

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 2 Kasım Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 2 Kasım Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ankara'da asker uğurlama konvoyunda kaza: 6 yaralı

Ankara'da asker uğurlama konvoyunda kaza: 6 yaralı

Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.