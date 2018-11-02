DHA: Sivas'ın Kangal ilçesinde bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

