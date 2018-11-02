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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran’a yönelik yaptırımlara ilişkin bir soru üzerine "Bize yazı gelmedi duyumlarımız var" dedi.

Nursima ÖZONUR / ANKARA (DHA)

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