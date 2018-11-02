Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: ABD'li bakanlara uygulanan yaptırımlara ilişkin: "Türkiye’ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır."

