AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile olan yaptırım krizine ilişkin, "Müttefiklik ve aradaki tecrübeye yakışmayan bir karardı. Sonuç olarak karşılıklı olarak kaldırıldı. Bundan sonraki normalleşme için önemlidir."



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