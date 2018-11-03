DHA - İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında Şırnak'ın Silopi İlçesi Cudi Dağı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin 4 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde meydana gelen ve 8 askerin şehit olduğu terör saldırısının faili olduğu belirtildi.

