DHA - İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında Şırnak'ın Silopi İlçesi Cudi Dağı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin 4 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde meydana gelen ve 8 askerin şehit olduğu terör saldırısının faili olduğu belirtildi.
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