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GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 09:41 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nea yönelik FETÖ' soruşturması kapsamında 1 teğmen, 25 astsubay olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nea yönelik FETÖ' soruşturması kapsamında 1 teğmen, 25 astsubay olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler aktif görevde.

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