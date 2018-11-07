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GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 00:26 | Son Güncelleme

DHA: Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında, mültecileri taşıyan tekne battı.

DHA: Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında, mültecileri taşıyan tekne battı. Batan teknedeki 12 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, ölü veya kayıp olup olmadığı konusunda ise henüz bilgi verilmedi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
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