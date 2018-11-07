DHA: Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında, mültecileri taşıyan tekne battı. Batan teknedeki 12 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, ölü veya kayıp olup olmadığı konusunda ise henüz bilgi verilmedi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

