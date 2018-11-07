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GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin 3 teröristin başına ödül koymasına ilişkin,  "Çok geç kalmış olumlu bir adımdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin 3 teröristin başına ödül koymasına ilişkin, "Çok geç kalmış olumlu bir adımdır. Burada eğer şöyle bir beklenti varsa; bu para ödülü ile 'PKK ile mücadalede yanınızda olduğumuzu gösteriyor. Ama eş zamanlı olarak PYD, YPG konusunda da siz tutumunuzu yumuşatın' gibi bir beklenti söz konusu ise bunun bir karşılığının olmadığını açıkça ifade etmek isterim. Birbirimizi kandırmaya dönük bir oyunun içinde olmayı ABD gibi bir ülkeye yakıştıramıyoruz. Bizim açımızdan kabul edilebilir değil."

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