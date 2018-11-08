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GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

HSK tarafından meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski Savcı Ferhat Sarıkaya savcılık sorgusunun ardından FETÖ üyeliği suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.   

HSK tarafından meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski Savcı Ferhat Sarıkaya savcılık sorgusunun ardından FETÖ üyeliği suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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