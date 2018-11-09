HABER

flaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Gümrüklerde geçtiğimiz dönem bir devrim gerçekleştirdik.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Gümrüklerde geçtiğimiz dönem bir devrim gerçekleştirdik. Afrin’e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısını 8 Kasım 2018 itibariyle faaliyete geçirdik.

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Sultangazi'de beton mikseri devrildiSultangazi'de beton mikseri devrildi
Özensiz çekilen düğün fotoğrafları için 4 bin 625 lira tazminat alacaklarÖzensiz çekilen düğün fotoğrafları için 4 bin 625 lira tazminat alacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

Yanan uçak restoran-kafe küle döndü! Korkunç manzara

Yanan uçak restoran-kafe küle döndü! Korkunç manzara

Sultangazi'de korkunç kaza! Beton mikseri devrildi

Sultangazi'de korkunç kaza! Beton mikseri devrildi

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Polis dahi baka kaldı! İç çamaşırından servet çıktı

Polis dahi baka kaldı! İç çamaşırından servet çıktı

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.