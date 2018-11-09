Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Gümrüklerde geçtiğimiz dönem bir devrim gerçekleştirdik. Afrin’e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısını 8 Kasım 2018 itibariyle faaliyete geçirdik.
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