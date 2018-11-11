DHA;Şırnak' ın Küpeli dağı Görmeç köyü bölgesinde EYP ' nin infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 3'ü asker, 2' si güvenlik korucusu olmak üzere 5 güvenlik görevlisi de yaralandı.
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