DHA;Şırnak' ın Küpeli dağı Görmeç köyü bölgesinde EYP ' nin infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 3'ü asker, 2' si güvenlik korucusu olmak üzere 5 güvenlik görevlisi de yaralandı.



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