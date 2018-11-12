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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 09:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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