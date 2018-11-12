Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkâri Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen kazada yaralanan 26 kahraman silah arkadaşımızdan 18’i bu akşam itibarıyla tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilmiştir. Yaralı sekiz kahraman silah arkadaşımızın tedavilerine ise devam edilmektedir."
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