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GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 08:53 | Son Güncelleme

SGK' dan prim borçlarına düzenleme Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz” dedi.

SGK' dan prim borçlarına düzenleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz” dedi.

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