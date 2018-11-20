SGK' dan prim bor\u00e7lar\u0131na d\u00fczenleme\nAile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk; \u201c\u0130\u015fverenlerimizin 12 ay\u0131 ge\u00e7meyen bor\u00e7lar\u0131n\u0131 uygun ko\u015fullarda taksitlendirerek yap\u0131land\u0131r\u0131yoruz\u201d dedi.PARTNERBeklenen Cuma F\u0131rsatlar\u0131 Dan\u0131\u015ftay'dan Devlet Ni\u015fanlar\u0131'yla ilgili fla\u015f Atat\u00fcrk karar\u0131Avukat Moro\u011flu: \u00c7ocuk ihlalleri konusunda yasalar var ama uygulanm\u0131yor