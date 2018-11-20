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GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 08:59 | Son Güncelleme

Denizli Çardak Havalimanı'ndan kalkıp bir süre sonra düştüğü tespit edilen  eğitim uçağının enkazının  Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice mahallesinde bulunduğu bildirildi.  Uçağın içindeki pilotlardan Merve Altun ve Hamdi Yılmaz' ın öldüğü  belirtildi.

Denizli Çardak Havalimanı'ndan kalkıp bir süre sonra düştüğü tespit edilen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice mahallesinde bulunduğu bildirildi. Uçağın içindeki pilotlardan Merve Altun ve Hamdi Yılmaz' ın öldüğü belirtildi.

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